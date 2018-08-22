活化台南「毒瘤大黑洞」 地下街10月正式招商

2018-08-22 21:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕海安路是所有來到台南的觀光客必去的景點之一，從徒步區改善、景觀改造工程等，都可看出市府花費的心力。如今海安路遊憩將「向下延伸」，試圖活化當年被諷為「毒瘤大黑洞」的地下街。

海安路曾是所有台南人心中的痛，1993年開挖的地下街工程，不僅投入超過33億元卻捲入弊案，最終成為蚊子館，又造成店家集體出走、商圈沒落。這種慘況直到交通局2012年接手試營運停車場，2014年再以ROT（重建、營運、移轉）案引進民間資源活化，如今近千格停車位每到假日可說一位難求，海安路也成為重要的觀光路線。

負責此案的璨驛公司今年5月拿到商場營運許可，目前正規劃地下街的招商事宜，並強調會篩選進駐的店家，使其與地上的商圈互相拉抬；業者強調，會挑選性質相異的店家，藉此活化整個商圈，畢竟他們與地上店家大多簽有特約，不會「拿石頭砸自己的腳」，目前雖然已與健身房、汽車百貨及超商等業者洽談，但也希望文創或青創的店家能進駐此地。

台南市停車管理處長黃俊傑也說，曾建議業者規劃引進在地文創產業及對台南特色較具代表性的產業進駐，展現府城特色。為此，業者開出每坪月租120至150元、管理費每坪每月30至50元、水電自付等優惠條件，減輕租金壓力促使更多特色店家進駐地下街，並與地上的徒步區及裝置藝術相互輝映。

至於地下街何時能正式營運?業者表示，預計9月會召開招商說明會、10月正式招商，但營運期程還得看招商的情況如何才能確定。