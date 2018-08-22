中一中今年國際奧林匹亞3金1銀 校史首位地理金牌

2018-08-22 20:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生今年挑戰國際奧林匹亞摘回3金1銀，其中今年學測考到74級分的張恩睿挑戰地理奧林匹亞競賽，為台灣代表團奪回唯一金牌外，也是一中首次在該項奪金者。

台中一中學生今年暑假挑戰國際奧匹競賽大豐收，包括黃維坪獲數學金牌、陳昶瀚獲物理金牌、張恩睿獲地理金牌，另劉承瀚獲地球科學銀牌。

其中張恩睿從小對地理特有興趣，找不少相關圖書閱讀，高一聽學長講到地理奧林匹亞競賽，決定參過選拔，但在全國決賽後止步，高二他重新拚鬥，終於躋身4名國手之列。

張恩睿說，今年的地理奧匹題目重地圖繪製及實察技能，比賽時把選手送到加拿大魁北克的觀光城鎮各在海邊跟市中心兩個據點，選手須各在75分鐘內觀察環境特色、觀光歷史地標等，再自行繪製成導覽地圖，對當地完全陌生的選手而言，極具挑戰性。

因他從小愛觀察也愛自行畫地圖，在比賽中完全發揮實力，摘下珍貴的一金。

中一中的指導老師彭佳偉指出，因地理奧匹未被教育部納入保送大學的項目，已往學生多對該項興趣缺缺，他在一中10年，終於指導到對地理趣感興趣的張恩睿，全心投入學習，終於獲得一中首面地理奧匹金牌，意義非凡。

張恩睿學科能力也強，學測考出74級分，但他希望能接觸更多國家的地理及人文，決定出國留學，已申請上在美國舊金山的大學。

至於劉承瀚暑假才要升高三，以高二生累積的知識實力先是拚進國手之列，更拚回一面銀牌，喜愛天文的他，挑戰地理科學奧匹，比賽時有要過18關的快問快答，每關均只有兩分半鐘可思考，極具挑戰性。

今年才要升學高三，因拿下地科奧匹銀牌，獲保送大學資格，他說，想選台大電機升學；提早一年解除升學壓力的他說，可以有更多時間去接觸天文等科學。