搞定員林水患 縣府譜寫「龍燈治水」傳奇

解決員林水患，縣府將利用「龍燈公園」打造滯洪池。（記者顏宏駿攝）

2018-08-22 20:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年入夏以來員林市頻傳午後豪大雨積水災情，為解水患，縣府相中「龍燈公園」！「龍燈治水」傳奇，可望在明年汛期登場。

這條巨龍肇建於2012年的彰化鹿港燈會，當年燈會落幕，巨龍主燈移師施工中的「員林184公頃市地重劃」北區公園（現址），該公園後來名為「龍燈公園」，五彩巨龍矗立員林市莒光路頭，燦爛奪目，豈料2016年梅姬颱風發威，狂風橫掃員林市，巨龍主燈應聲折斷，威風懍懍的巨龍，一夕之間變成「斷頭龍」，幸賴巨匠建設公司認養出資，修復巨龍，讓這條巨龍威風再現。

如今縣府為解除員林市區水患，確定利用龍燈公園空間，打造滯洪池，目前計畫書近完成，由於工程簡單，預料最快明年夏季汛期來臨就可以見「龍燈治水」。

水資處長陳詔慶表示，外界一直把員林積水歸咎於「一八四市地重劃」影響水流，但這僅是原因之一，對於員林的水患，水資處長期以來就有分區段作「檢討計畫」，「一八四市地重劃」原本就涵蓋在歷次的檢討中，目前僅剩「莒光路段」尚未完成治水檢討，而這次「積水熱點」的「員基週邊」就屬於莒光路路段。

陳詔慶指出，員基週邊排水由大村鄉的大村排水、南平排水疏解，要解決該區經常積水問題，眼前首要體檢莒光路的地下排水，找出瓶頸點，其次靜修路的側溝排水疏通，其次在龍燈公園設滯洪池，最後大村排水及南平排水整治。