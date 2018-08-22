高市中元5件蔬果不合格 香菜竟有6種農藥殘留

2018-08-22 17:39

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今公布中元節祭祀食品抽驗結果，5件蔬果農藥殘留不符規定 ，包括大立百貨超市及全聯前鎮管仲分店販售的木瓜，另來自屏東縣的芫荽（香菜）竟有6種農藥殘留，衛生局研判，栽種的農民可能用藥知識不正確或多種農藥混用，將請農業單位協助改善。

衛生局表示，今年抽驗中元節祭祀用93件食品中（含蔬果26件、肉品及水產加工品22件、餅乾零食18件、豆製品18件、祭祀用三牲等糕餅類9件），其中5件蔬果有農藥殘留，依規定均不得檢出，已要求下架不得販售。

衛生局說，不合格的5件蔬果，其中楠梓區常德路大流通生鮮超市販售的芫荽（香菜），驗出6種農藥殘留，規定均不得檢出，其供應商來自屏東市，已移屏東縣政府衛生局辦理。

鳳山區五甲一路凱旋青果行販售的木瓜，也檢驗出2種農藥，規定不得檢出，供應商是屏東縣長治鄉蕭姓業者。全聯前鎮區管仲分店售販的木瓜也檢出農藥殘留，供應商是屏東縣內埔鄉有利水果行，兩者均移屏東縣政府衛生局處理。依法可處6萬元至2億元罰鍰。

另鳳山區武營路愛國超市新富分店售販的甜豆，有農藥殘留，供應商是大樹區羅姓業者。五福三路大立百貨超市販售木瓜有農藥殘留，供應商是三民區民族一路阿成水果行，兩家供應商均無法提供來源，衛生局依法裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒，蔬菜清洗時，建議先以清水沖洗蔬菜根部，將根部摘除，再以水浸泡10至20分鐘，換水1至3次，之後再以清水沖洗；水果則以水沖洗後，再去皮食用，可有助於去除殘留農藥。