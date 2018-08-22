完美詮釋「肥水不落外人田」 白鶴咖啡沼液灌溉咖啡

2018-08-22 15:39

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣政府環保局2年前開始推動沼渣沼液農地肥分使用，在政府推動之前，萬巒鄉的金助畜牧場自身試行廢水不外流，歷經逾10年的經驗，現在成果豐碩，渣液竟是用來灌溉咖啡，場主陳金助笑說，依循祖父母明訓，就是得「肥水不落外人田！」。

位於屏東萬巒鄉的金助畜牧場，以飼養母豬並生產仔豬為主，目前在養約400多頭台灣黑豬，陳金助十數年前就已決定試行畜牧廢水不外流，也成沼液、沼渣灌溉方式的領頭羊。

「起初成本較高，但為了環境當然從自己開始作」，陳金助表示，試行過程中，這400多頭豬隻的畜牧廢水，透過他自己鋪設的管線，加壓後澆灌，1滴都沒有流出到溪流，現在媒合附近農友共有近4公頃農田，主要以咖啡為主，還有火龍果、葉菜等，完美詮釋「肥水不落外人田」，陳金助也改造自己的農用機具成為沼液灌澆車，為附近農友「直送到府」，沼渣沼液全量供作肥料使用。

「豬屎臭臭、咖啡香香」，也在推行農牧循環經濟的大豐農場主人張文山就打趣形容白鶴咖啡的香氣，陳金助則說，平地種咖啡已經很辛苦，他還選擇用沼渣、液建立咖啡品牌「白鶴咖啡」，香味濃郁，不澀不苦不酸卻是回甘無窮，他自認為是「幸福的口感」，因為不僅咖啡不必灑化學肥料，且低因性咖啡不心悸，加上背後代表的是對環境的友善，白鶴咖啡就是這種友愛護環境的1種意境代表。

「環境做得好，養豬沒煩惱」是陳金助的口頭禪，陳金助說，養豬的臭味引來鄰居甚至環保團體的抗議，早已不是新聞，不過他的場內採高床式豬舍，用水量少，且廢水停留時間達10天以上，發酵後的沼液沒有臭味，更沒有病媒蚊的問題，附近農友也都很贊同他的方式，他希望帶頭推廣沼渣沼液的好處，能夠繼續這個讓河流保持乾淨的農、畜方式。