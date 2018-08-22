熱帶低壓今明突襲全台！ 圖解各地風雨時程

熱帶低壓預計今晚至明晨登陸台灣，並由南往北貫穿台灣，今晚南部雨勢最為顯著，中部、北部地區也陸續在明午至週五（24日）出現風雨。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書）

2018-08-22 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕南海低壓今上午增強為熱帶性低氣壓，持續朝台灣逼近，氣象局在今早10點25分發布熱帶性低氣壓特報，提醒今、明（22日、23日）兩天受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台灣各地有局部大雨或豪雨發生的機率。

根據最新氣象資料顯示，熱帶低壓中心氣壓998百帕，今上午的中心位置在北緯21.9度、東經118.7度，即在鵝鑾鼻西方210公里的海面上，以時速10公里向東北東移動，未來強度有略為增強的趨勢，在提醒台灣海峽南部、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應特別注意；氣象局也針對雙北、桃竹苗山區，以及台中以南、東半部等17縣市發布大雨特報，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

天氣風險公司指出，熱帶低壓外圍雲帶正移入南部，中南部開始出現風雨，未來強度有增強的空間，預計今晚至明晨登陸台灣，並由南往北貫穿台灣，今晚南部雨勢最為顯著，中部、北部地區也陸續在明午至週五（24日）出現風雨，全台需留意強降雨發生。