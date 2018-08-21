越堤取水管橫陳糾結成奇觀 沒風沒雨竟齊破管

枋寮中華大排附近的海水管橫陳糾結，日前卻發生集體爆管，水洩滿地。（記者陳彥廷翻攝）

2018-08-21 20:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣養殖漁業發達，沿海有數千公頃的養殖魚塭，但海水養殖魚汲取海水越堤水管增生卻是如同無性生殖，尤其枋寮中華大排兩旁水管牆堪稱「世界奇觀」，不過最近沒有颱風，但卻發生以往在受風災才會發生的大批水管破裂，海水也外溢險釀淹水，引來安全和居住疑慮，屏東縣政府則透過規劃海水供水站盼解決亂象。

屏東海水供水的越堤管線增生，枋寮中華大排旁的水管牆也是其中之一，不少外地人開車行經，常常因旁邊道路空間遭壓縮，因並非如東港牛埔溪疏洪道旁的水管採分層掛管，如同無性生殖的水管，不斷侵佔水管路道路空間致進退維谷，現在只剩小客車能勉強通過，甚至還得退出另覓他途，不少居民無奈苦笑稱是「世界奇觀」。

此種管線若遇上天災致破管，除魚塭無水可用，所噴出的水在道路低漥且水量又大下，也常導致積水難退，但上週末沒有颱風卻又突然發生破管，且1次還壞了10幾支，造成無預警淹水，再度引來議論。

「可能是上層管過重壓破。」當地居民無奈反應，當地越堤管線增生，被埋在下層的管線出問題不好找、亦不好補，不少養殖戶管子壞了索性重拉新管，舊的就壓在下方，到底好的壞的也沒人知道，且體積不斷增大，阻擋空間甚至阻擋排水，上層又過重壓壞下層，如此破管根本沒辦法查明，只能待停水再回報，非常麻煩；不過，因為一次大批破掉，也有人懷疑是有人故意破壞；枋寮鄉長參選人陳亞麟則接獲民眾陳情到場，他說，水管牆破管恐造成淹水，但長期以來沒有鄉長願意真正面對跟處理，讓生活在這邊的民眾受苦又危險，若上任一定致力協調解決。

屏縣府海洋及漁業事務管理所長吳憲昌說，縣府已爭取前瞻計劃，約可達8億元要設置海水供水站及抽水管和埋水管等等，預計設於佳冬賴家村，站體規劃現設計當中，預計將採景觀式的供水站，未來將供賴家村、大庄及東海3個養殖區的海水供水，但各區取水井仍待養殖生產區協調出地點供取水之用。

枋寮中華大排附近的海水管橫陳糾結，日前卻發生集體爆管，水洩滿地。（記者陳彥廷翻攝）

日前十數隻海水管皆破，除猜測上層太重壓破，亦有人懷疑是蓄意為之，今天仍有七、八組店家前來修繕。（記者陳彥廷攝）