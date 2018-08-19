滿州紀念民謠舵手鍾明昆 民謠館辦展覽

滿州紀念民謠舵手鍾明昆。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-19 21:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕同屬「恆春民謠」脈絡之一的滿州民謠，因地處人口外流嚴重的偏鄉，傳承消失及式微的速度極快，如今仍有各式流傳吟唱的民謠唱詞，當年投注其畢生精力滿州子弟鍾明昆功不可沒，滿州鄉公所及民謠館特別策展紀念這位民謠舵手，鼓勵年輕一輩持續傳承。

已故的「鍾明昆教授」，30幾年前感受到滿州民謠傳承弱化危機，毅然傾自身之力投注於滿州民謠文化的傳承於保存，不僅採擷各式流傳吟唱的民謠唱詞、使之免於失傳，更積極成立「屏東縣滿州鄉民謠協進會」，讓滿州民謠仍能持續傳唱至今。

當年仍在台南從事音樂工作的鍾明昆，為了故鄉民謠的傳承，經常往返台南與滿州間，推廣民謠，採擷工作長達30多年，還年年舉辦民謠歌唱賽，讓更多人聽到傳統民謠，更是文化部指定「人間國寶」傳藝師張日貴的啟蒙導師。

滿州民謠協進會榮譽理事長李宗榮表示，鍾明昆教授的帶領下，滿州民謠傳藝師也二度遠赴美國、維也納演唱，讓滿州民謠登上世界的舞台；滿州民謠協進會理事長王洋月說，鍾明昆教授最重要的貢獻，是音樂專業投注於民謠的採擷，還積極行動與在地鄉親共同成立組織推動民謠的傳唱、傳承工作，值得後輩學習，也是策展的主要目的。