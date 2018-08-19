中壢婦幼館半夜爆人潮 她們全為這件事

中壢婦幼館凌晨就有人排隊、搭帳篷就只為了婦幼學苑課程的報名，相當辛苦。（中壢區市議員參選人謝美英提供）

2018-08-19 14:08

〔記者李容萍／桃園報導〕不是抓寶！也不是為了演唱會門票！桃園市中壢區正大街的中壢區婦幼館，訂於今起至28日辦理第3期婦幼學苑招生報名，報名首日的凌晨，婦幼館外出現爆滿人潮，一開始是椅子，稍晚陸續出現好幾頂帳篷，到了凌晨2點許，數十人的隊伍井然有序，或坐或臥，或是躲進帳篷裡防蚊、小憩；各系列課程共1029名額，果然2小時有半數名額即告秒殺。

中壢選區市議員參選人謝美英今天在粉絲團PO上排隊、搭帳篷照片後，讓不少人驚奇這種怪現象，民眾也紛紛留言反映，中壢區婦幼館開辦的親子或兒童學習課收費低嘉惠民眾，但名額有限，一位難求，許多家長半夜卡位就是為了幫孩子報名課程。

但也有民眾抱怨，現在是什麼時代了？為什麼不能網路報名？或視情況增開班次？中壢區婦幼館門前的排隊盛況已非頭一次，連住在附近的居民自己想去進修都卡不到位。

謝美英認為，中壢區婦幼館婦幼學苑的課程叫好又叫座，歷來的報名排隊都盛況空前，大家都反映課程很棒，但時值酷暑，婦幼館應可以有更貼心的處理，建議改採線上報名，或評估課程，針對大眾需求調整開班內容，增設名額。

對此，中壢區公所社會課長吳蘊蓁表示，十三區區公所僅有中壢區開辦專屬的婦幼學苑課程，因為課程優惠、師資優，近十多年來深受學員好評，今年5月中壢五權親子館進駐婦幼館後，原本上課的空間壓縮，開課堂數、上課人數跟著減縮，因為網路報名得另外開發軟體，而多數學員也反映習慣現場報名，採用網路報名擔心更搶不到名額，因此現階段尚不考慮採用網路報名方式。

中壢婦幼館凌晨就有人排隊、搭帳篷就只為了婦幼學苑課程的報名，相當辛苦。（中壢區市議員參選人謝美英提供）