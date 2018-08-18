大坑情人橋馬拉松 6000選手雨中奔跑

6000參賽選手冒雨跑馬拉松，沿途經過藍天白雲橋等大坑知名景點。（記者黃鐘山攝）

2018-08-18 20:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕「2018台中大坑農純鄉七夕浪漫情人橋星光半程馬拉松」，今（18）日晚間在大坑情人橋分3組開跑，眾多選手在市長林佳龍等人鳴槍後，展開這場特別的晚間路跑賽事，沿途經過藍天白雲橋、清新橋、廍子公園等大坑知名景點。

為推廣路跑運動，並推廣大坑夜景，北屯區公所與北屯區體育會連4年於七夕情人節前後，在大坑知名景點「情人橋」舉行星光半程馬拉松；今年活動分為橋情山韻星光組（20.99k）、橋情山韻幸福組（11k）、浪漫情人漫跑組（5.20k），約6000人次參與。

今日開跑前，現場有精采熱舞表演為活動暖身，還有拋繡球活動讓與會民眾在情人橋下傳愛告白，並設「星光攝影棚」、「愛的抱抱球」等供民眾拍照及留名紀念，林佳龍、立委何欣純、市議員曾朝榮、謝明源、沈佑蓮等人共同鳴槍，為參賽選手加油打氣。

林佳龍表示，雖然下點雨，氣氛卻更顯浪漫，大坑星光馬拉松結合觀光與運動，已經舉辦第4年，且一年比一年更精采，期待大家透過路跑沿途欣賞台中美景，包括浪漫情人橋、清新橋、藍天白雲橋，甚至可繼續跑向大坑圓環、中正露營區，祝選手順利完成賽事。

此外，這次賽事也鼓勵民眾呼應七夕佳節，以牛郎織女主題裝扮特殊造型參賽，並於開跑前上台接受攝影組評分，完跑後擇優錄取特殊造型獎20名，各將頒發千元服裝造型獎金。

大會也於終點拱門前衝刺路段為選手設置星光大道，用浪漫的方式迎接選手，過程活動影像及照片賽後於官方網頁分享。