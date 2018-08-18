老車駕駛抗議廢氣排放變嚴 林為洲聲援

2018-08-18 10:28

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市環北路5段今天早上集結了2、300輛車齡超過10年的老車，他們這次的「車聚」一點都沒有歡樂味，反而充滿心酸和忿滿味！因為他們不滿月初上路的「空氣污染防制法」，鎖定上百萬輛老舊汽機車給予重罰，企圖要逼這些老車因法律而被「自然淘汰」，國民黨立委林為洲特別到場聲援，要求政府聽聽看這些老車自救駕駛們的心聲。

這些抗議的老車駕駛們集結後痛陳老車無罪、生活要顧的心情，也指責這個惡法無異是送錢給政府，因此在以老連結車板所搭的臨時宣講舞台上，他們放了一口空棺，打開後大家輪流扔冥紙，口中大罵「這是送錢給政府！」

林為洲說，全台現有1300多萬輛機車，汽車760萬輛，但車齡超過10年的汽機車高達1120多萬輛，約占全國汽機車登記數的52％，環保署加嚴出廠10年以上的汽機車的廢氣排放標準，等同讓一半以上的汽、機車持有者面對「被迫換車」的風險。

他說，如果有錢可以買新車，誰願意開著老舊汽機車趴趴走？那些還在使用老舊車輛代步謀生的人，多數都是勤儉、本分而試圖用努力賺錢養家的鄉親。

林為洲說，這些人的老車排放的確不合標準，但政府一味加重處罰，他們付得起罰金嗎？如果不能，那麼重罰制度豈非把人逼上絕路？

為此他聲援老車自救駕駛們舉行「空污法強制汰除老車影響生計」的遊行以示抗議，希望政府因此聽見他們的聲音。

他當場跟縣府環保局官員一起接下陳情代表人黎坤等的連署陳情書，強調會在立院針對後續施行細則的制定做好把關，未來若當選縣長，也會就「老車禁入」的空氣品質淨化區劃設區域、範圍等做好把關工作。

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