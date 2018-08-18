卡哇依！100元自創日文短片推觀光 台灣正妹爆紅

影片介紹台灣特色小吃。（圖擷取自YouTube ）

2018-08-18 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕「趁暑假來台灣玩一玩吧！」台灣女孩黃小玫日前在網路上推出日語音樂影片「我們在台灣見吧」，短短3分鐘內，以自創日文歌詞介紹台灣，歡迎日本旅客來台旅遊，獲得網友一致好評。

日本旅行行業協會（JATA）上月公布數據，指出台灣擊敗夏威夷、韓國等地，成為日本人今年暑假最受歡迎的旅遊地點。黃小玫表示，常被日本朋友詢問關於台灣觀光景點的問題，因此她將自己的答案寫成一首歌，搭配簡單的照片，做成一支影片，成果令網友相當驚艷，影片現已超過12萬人次點閱、2800次分享。

影片開頭先是介紹台灣的地理位置，形容台灣這個「番薯狀的島嶼魅力無限」，接著提到台北代表地標101大樓、花東地區的自然美景、和宮崎駿知名動畫《神隱少女》有著相似外觀的九份、古色古香的台南市、鼎泰豐小籠包、中正紀念堂等景點。

黃小玫也在影片中放上台灣小吃的照片，向觀眾介紹臭豆腐、肉圓等特色小吃，說明夜市文化，也提及鳳梨酥、烏魚子等在地人氣禮品。

影片最後提到台灣交通相當便利，有捷運、YouBike，從台北到高雄最快只要2小時，迷路時絕對會有熱心人幫助，也貼心提醒「搭電車可以講話、但絕對不能吃東西」、「上公共廁所時，最好帶包衛生紙」。

黃小玫接受《中央社》專訪時，表示完全沒料到影片會在短時間受到矚目，就連在日本的朋友，都從日本雅虎新聞網上得知爆紅消息，她自認影片有點粗糙，坦言成本僅花新台幣100元，影片從作曲到後製，全都是她一人製作。黃小玫平常心看待一切，認為「除了音樂本身，更重要的是帶動台灣跟國外的交流」。

相關影音

黃小玫自製日文音樂影片，行銷台灣觀光。（中央社）

影片介紹台灣地理位置。（圖擷取自YouTube ）

影片夾雜日文、台語，歌詞旋律簡單卻深得人心。（圖擷取自YouTube）