喇舌要注意！ 小心把致胃癌病菌親給另一半

2018-08-16 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是一年一度的七夕情人節，不少情侶以「喇舌」互相聊表愛意，殊不知在交換唾液的過程中，除了容易傳播感冒病毒，也恐提升罹患胃癌的風險。

據《健康2.0》指出，當你的另一半是幽門桿菌患者，進行親密舉止時得注意了，幽門桿菌能暫存於唾液，若帶原者有胃酸逆流，細菌可能因胃酸逆流而回到口腔，如果兩人在這段時間內恰好來場「法式舌吻」，將容易發生口對口傳染。

高雄榮總胃腸肝膽科主任許秉毅表示，幽門桿菌生活在人體的胃、糞便等強酸環境，分泌多種毒素和酵素，破壞人類胃黏膜的表皮細胞，易引起慢性胃炎、消化性潰瘍等病狀，更嚴重將導致胃癌，如果碰到另一半是胃酸逆流的幽門桿菌帶原者則更要注意，因親吻傳染的可能性會大幅提升。

研究顯示，幽門桿菌還可能引起高血壓、心臟病、糖尿病、失智、蕁麻疹、淋巴癌等問題，如想檢測體內是否存在幽門桿菌，除了胃鏡檢查外，也可以透過驗血、糞便檢查、碳十三尿素呼氣試驗來確認。

許秉毅說，即使當下無發生臨床疾病，仍該徹底根除幽門桿菌，否則喇舌、共餐時未用公筷母匙等行為，都可能引發傳染，甚至影響下一代，若患者已知自身會胃酸倒流，建議還是「乾吻」就好，避免把病毒感染給另一半。