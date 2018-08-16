桃園客家文化節開跑 秒殺桌菜明起預約

客家月光團圓音樂宴由中壢古華飯店研發特色客家菜，每桌只要2000元。（記者陳昀攝）

2018-08-16 21:34

［記者陳昀／桃園報導］為期2個月的桃園客家文化節今天開跑，有「平安大戲巡演」、「老屋音樂會」、「稻草藝術創作大賽」及「月光團圓音樂宴」4大主題，另集結各區公所及社團、社區舉辦53場藝文活動；年年秒殺的「客家月光團圓音樂宴」，9月16日將在新屋范姜老屋席開110桌，明天中午開放線上訂桌，一桌2000元。

鄭文燦指出，「客家月光團圓音樂宴」今年首度與古華花園飯店合作，以「魚米茶香」為主題，結合新屋鵝肉、東方美人茶等桃園特產研發客家特色菜餚；另為滿足更多老饕，9月16日至10月20日，到古華花園飯店出示「2018桃園客家文化節」活動logo，也能以6600元優惠價享用原價9900元的團圓宴料理。

他說，為酬神慶豐收，也祈來年風調雨順，早期客家人會請戲團到神明前獻演。今年安排榮興客家採茶劇團、景勝戲劇團及松興戲劇團等優質客家戲劇團，9月19日至10月26日在大溪永昌宮、中壢三教紫雲宮、楊梅錫福宮、桃園大樹林天后宮、八德霄裡玉元宮、平鎮建安宮等處舉行6場大戲，重現當年「一庄演過一庄」傳統。

「客家老屋印象音樂會」邀請陳永淘、二本貓等重量級歌手與在地團隊，9月29日在楊梅江夏堂、10月6日在平鎮陳家德星堂及10月13日在大溪李騰芳古宅表演，今年還規劃「在地小農給力拍賣會」，只要10元即可買到當地的新鮮蔬果。

為發揚客家人惜福愛物的美德，10月20日將於龍潭三坑老街青錢第舉辦「客庄稻草藝術創作大賽」；活動自明日中午12時起開放報名，今年首度區分新手組與老手組，透過劃分資深老手與初階創作者，達到相互觀摩切磋的目的，活動詳情請查詢桃園客家文化節官網。