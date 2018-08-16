沒錢！竹山國小游泳池 他校借用須自備救生員

南投縣竹山國小學生在設施簡陋的游泳池學習游泳情形。（記者謝介裕攝）

2018-08-16 20:23

〔記者謝介裕／南投報導〕前往游泳池嬉水、消暑，大家都知道一定要攜帶泳裝，但你聽過上游泳課還要自備救生員？這遠比電視連續劇還誇張的情節，卻真實在南投縣竹山鎮唯一公立的「竹山國小游泳池」上演，原因在於竹山國小每年須倒貼約21萬元費用，連聘任長期駐守游泳池戒護泳客安全的救生員經費，也無力負擔，恐怕也是全台公立游泳池「窮」到請不起救生員的首例！

竹山國小游泳池在1999年921大地震後，配合五育均衡發展政策，遂興建1座長50公尺、寬25公尺的標準游泳池，以及1座兒童池，提供鎮內國小、國中至高中學生免費上課之用，今日下午縣長林明溱就該泳池活化問題會勘，引來校方人員滿腹苦水、不吐不快。

泳池管理員林演鏜說，泳池服務台、佈告欄迄置物櫃，都是木材打造的，長期在潮濕環境下，上述設施絕大多數均已腐朽，也有危及泳客安全之虞，但因苦無經費也只能將就地用。

其次，校內井水金屬含量過高，泳池的水只能以自來水替代，每年光是水費就高達30萬元，約占所有營運成本的一半，以致spa池設施損壞後，也無力修復，甚至還出現須自備救生員、自負安危的「使用者付費」的怪象。

校長鄒庚辛表示，校方能運用、籌措的經費十分有限，因此，為了維持泳池正常營運，在管理辦法中特別載明「借用他校使用時，由各校自聘救生員」，換言之，只要沒有合格救生員陪同學生前來，該校管理員便不會出借泳池供他校學生使用，且基於「使用者付費」原則，所須費用由聘任救生員的學校自行負責。

竹山在地的縣議員蔡宜助、中山里長莊士德等人指出，竹山鎮民不應是二等縣民，樂見竹山國小游泳池活化，並建議比照縣立三和游泳池除了開放一般民眾使用以外，暑假期間也能讓國中小學生免費使用，減少學童前往郊區野溪戲水意外發生。

不過，該國小游泳池1年所須約61萬元的開銷，近20年來，縣府每年只補助40萬元，導致校方過著「苦行僧」般的生活，現今天氣如此炎熱，從校長到教師辦公室都未開冷氣，省吃儉用就是為了支應泳池所須營運開銷，建議縣府活化的第一步就是先補助該校足夠的經費。

縣長林明溱聞後表示，以他擔任集集鎮長建設游泳池的經驗，認為可配合太陽能等綠能發電，引入附近山區的泉水供泳池使用，雖然初期建置費用較高，但長期下來，水電費過高問題，便可有效改善，並強調，公有游泳池不是用來賺錢，而是要加以活化利用發揮更大的效益，至於經費的問題，則「由他來煩惱」，進而提供學童及民眾更有品質、安全的玩水空間。

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