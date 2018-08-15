欺負人！里長為自來水生氣了

新竹縣新埔鎮四座里里長劉士相出示2015年11月的繳費收據。（記者黃美珠攝）

2018-08-15 21:50

［記者黃美珠／新埔報導］「欺負人！」新竹縣新埔鎮四座里里長劉士相抨擊自來水公司3區處收費百餘萬要幫該里115戶接管，但是錢拿了2年多，迄今沒有完工、施工動輒停擺也罷，沒想到同1條巷、弄內卻幫有的住家裝水表、有的不裝，搞得地方為此猜忌失和，忍不住亮出2年多前的收據說「現在是怎樣？！」3區處副處長王亮中說，里長劉士相說的1戶1萬元是「預收款」，供該公司評估哪些地方接管用水的意願比較強，可先施做延伸配水管的工程。

四座里延管工程去年12月中完工驗收前，他們在同年11月30日起陸續通知用戶繳費施作「戶外線」，但因戶外線工程發包不順，直到今年4月才決標、5月動工導致了延宕，他們保證8月底前會替該里申請戶全部裝好水表。

王亮中進一步解釋他們接管作業的流程說，要啟動配水管從主管延伸到家戶附近支管的延管工程前，他們會先要求用戶每戶預繳「預收款」供評估施作的可能性，意願越強的地區越容易被排入施工。

延管工程完成後、發包「戶外線」新裝工程前，會進一步結算各用戶接管的總費用，且以前述預收款為基礎多退少補通知清繳，待戶外線完成才會裝水表。

他說，四座里在2015年11月有115戶繳交了預收款，所以他們發包把配水管從115號縣道延伸進入2側的巷弄內，且順利於去年底完工驗收。

但因後續的戶外線工程一度標不出去造成延宕，但122件申請案在5月開工後，7月底也已經完成了99件。

王亮中說，他們原訂8月底全數工程結算完就會派員裝設水表和啟用，如今了解地方的心聲後決定將提早在8月底以前全部完成裝表。

至於施工人員之所以會做做停停，正是因決標延宕也導致申裝案件累積過多，包商才會好幾個現場跑、輪流施工。

劉士相感嘆說，為了這個自來水的申裝工程真的搞得整個里烏煙瘴氣。2年多年他親自抱著100多萬元到水公司竹北營運所臨櫃繳納，沒想到迄今大家都還沒有自來水可以接管使用，導致有些里民認為他辦事不力。

劉士相說，工程做做停停、鄉親為了有水可用也都耐著性子等著，但是整個延管工程都已經驗收完成了，就剩下各戶的水表裝上就能接水，但是包商做著做著卻又無故停工，導致同1條巷、弄有人裝了水表、有人還沒裝，造成地方失和。

就以楊新路1段175巷10弄住戶為例，5戶中有2戶10天前裝了水表，但是另外住在頭、尾的3戶卻沒裝，也沒人說原因，造成地方怒氣、怨氣沖天。

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