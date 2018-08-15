恆春「中元豎孤棚」將登場 大光挑戰史上首次三連霸

恆春國際豎孤棚大賽，25日將在恆春東門城外舉辦。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2018-08-15 20:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕冠軍獎金高達三十萬元的恆春國際豎孤棚大賽，25日將在恆春東門城外舉辦，今年仍有三十二隊參賽，去年冠軍大光觀林寺隊，今年維持原陣容再次挑戰，希望創造史無前例的三連霸王朝，恆春鎮公所也找來白冰冰、方峻等藝人炒熱氣氛，希望今年全台唯一的搶孤、豎孤棚活動吸引各地觀光客參與。

自從擁有八冠的恆春搶孤王陳進興引退後，由新生代好手邱建璋領軍的「大光觀林寺隊」，已經連續兩年拿下豎孤棚冠軍，第二名也都是同區的大光社區隊，強大實力儼然成為恆春半島的豎孤棚新興強權，被形容跟NBA金州勇士隊一樣難以擊敗，準備挑戰首次、也是豎孤棚歷史首見的三連霸。

邱建璋表示，連續奪冠後，確實已不少隊伍詢問秘訣或想挖角，但全隊成員堅持留在自己部落，一心想拿下三連霸，今年仍維持完整奪冠陣容出賽，對於其他對手虎視眈眈有何準備，他則神祕笑說「絕招不能透露，要連霸還是看老天安排。」

今年豎孤棚除了去年冠亞軍尋求衛冕，還有宜蘭頭城搶孤隊、印尼及馬來西亞選手參加，來自搶孤發源地的中國福建龍海搶孤協會也派員觀摩，明年可望報名共襄盛舉。

恆春鎮公所表示，三年一次的宜蘭頭城搶孤今年未舉辦，全台灣只剩恆春中元豎孤棚，二十四日晚間將先舉辦萬人踩街活動，二十一日起連續五天的普渡法會，也開放報名免費超渡先人；為了提高民眾參與度，「搶孤品」活動將發送超過五千份，還有白冰冰、方峻、王中平及張秀卿等藝人表演。