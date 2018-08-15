人在哪！這座橋半夜空蕩蕩 計數器卻顯示橋上有741人

在嘉義縣阿里山國家風景區的「地久吊橋」竟出現怪異景像，在空無一人的半夜，遊客計數器竟顯示橋上有741人。（民眾何天提供）

2018-08-15 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日為鬼門開後第5天，距離中元普渡尚有10天，但在嘉義縣阿里山國家風景區，著名的「天長地久橋」當中的「地久吊橋」竟出現怪異景像，在空無一人的半夜，遊客計數器竟顯示橋上有741人，而容留限制為45人。

民眾將照片上傳至臉書社團「爆廢公社」，從中能見到「地久吊橋」在深夜寂靜時完全沒人在橋上，但入口處的計數器卻詭異顯示「目前橋上741人」，讓拍攝此照片的民眾感到相當毛骨悚然，將照片貼網求問「誰能跟我說那741個人在哪？」，引發網友熱議。

多數網友將此現象歸因於目前在凡間神遊的「好兄弟們」，留言指出「半夜揪團看夜景啊」、「人家在看夜景你在那邊製造光害」、「沒看到很多人看著你嗎？」，但也有網友認為，該計數器顯示的數字應該可以造假，「只要一直去轉動入口處的推桿，人數就會一直攀升」。

阿里山國家風景區指出，「地久吊橋」橋橫跨八掌溪上游溪谷，與「天長吊橋」都是在日治時期昭和十二年（1937年）落成，為紀念日本天皇生日的「天長節」，以及紀念皇太妃生日的「地久節」而命名，後來以「天長地久」聞名，成為許多情侶必遊之處。