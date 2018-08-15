105年阿里山賓館加值出發 日治「總督房」重現

安排有「蔣介石明星臉」的賓館員工劉文財，扮演蔣介石分身待客迎賓，讓人讚嘆如同走入時光隧道。（記者曾迺強攝）

2018-08-15 13:32

〔記者曾迺強／嘉義報導〕位於海拔2200公尺的阿里山賓館，去年10月向嘉義縣政府文化觀光局提出「阿里山文化資源整合加值計畫」，將歷史館「1913阿里山舊事所地方文化館」轉型為推廣文史教育的平台，日前獲文化部核准，今天起對外參觀，成為全國海拔最高的地方文化館。

阿里山賓館協理林靜慧說，賓館本館建築興建日治時期的1913年，除接待過多名日本總督，也接待過多國元首，保留具百年歷史建築與文物，如古董燈具、舊時老窗、咖啡廳和收藏老照片的時光廊道，因此以它興建的年份為名，成功申請為「1913阿里山舊事所地方文化館」。

副縣長吳芳銘、阿里山風景區管理處長馬惠達等各界為文化館揭幕，隨後安排有「蔣介石明星臉」的賓館員工劉文財，扮演蔣介石分身待客迎賓，讓人讚嘆如同走入時光隧道，相當驚喜。

民眾可以在文化場館欣賞到百年大跨距木造建築工藝、日治時代9名台灣總督視察阿里山林業的官舍、大正時期日式咖啡廳、接待國內外總統、外賓大使的首相套房、阿里山林業鐵路建造工法、林鐵車票以及賓館早期使用備品等文物；館方每日上、下午各安排一場導覽解說活動，10月底前購票進場民眾，會贈送阿里山賓館限量鑰匙圈。