南寮戲水池大腸桿菌超標？ 市府批：政治口水勿弄髒池水

新竹南寮親子沙灘戲水池自6月正式開放後，傳出孩童在戲水池遊玩，竟出現上吐下瀉、皮膚不適等症狀。（記者王駿杰攝）

2018-08-15 12:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹南寮親子沙灘戲水池自6月正式開放後，傳出孩童在戲水池遊玩，竟出現上吐下瀉、皮膚不適等症狀；時代力量新竹黨部接獲民眾反映，上月自行委託民間單位進行戲水池水質採樣檢測，發現戲水池的大腸桿菌遠超過合格標準的60至140倍，今召開記者會，要求市府盡速釐清戲水池水質檢測適用標準，並提出相關檢驗報告。

產發處長吳甲天表示，親子沙灘是提供兒童遊玩的「戲水池」，且環境近似自然海域，市府採用「海域環境分類及海洋環境品質」的海水浴場標準，大腸桿菌檢驗結果也都符合安全標準。

吳甲天說，部分人士用營業水體的「游泳池」標準根本是「張飛打岳飛」，為了選舉惟恐天下不亂，呼籲別讓政治口水弄髒孩子歡樂的戲水池。

時力縣、市議員參選人蔡惠婷、林彥甫、連郁婷在南寮親子沙灘戲水池前召開記者會，蔡惠婷指出，陸續接獲媽媽們反映，小孩子在戲水池遊玩後出現多項身體不適症狀，懷疑水質有問題。

蔡惠婷說，時力新竹黨部於6月15日行文給市府，要求市府提供戲水池自開幕以來的水質檢驗報告，市府產發處之後覆函，表示目前水質規範並無針對戲水池，因此參考海域環境分類及海洋環境品質標準，經自主性定期抽驗，檢測結果腸桿菌數符合可供游泳的甲類海域海洋環境品質標準。

由於市府的覆函並未公開檢測數據，也未承諾定期公布水質報告，因此時力自行委託民間專業單位，於7月19日進行戲水池水質採樣檢測，採樣位置為「滑梯前」與「服務中心大門」前。

蔡惠婷指出，依據〈新竹市營業衛生管理自治條例〉第十六條，戲水池的大腸桿菌群高達60至140 CFU/100mL，遠超過應低於1菌落生成數量（1CFU）的合格標準。而水質酸鹼值8.2，也超過8.0的標準範圍。

蔡惠婷說，若依海洋環境品質標準，本次檢測水質的大腸桿菌群雖未超標，但海水浴場使用的是海水，游泳者會有意識避免喝入，南寮親子沙灣戲水池使用的自來水孩童卻會無意識喝入，當此處大腸桿菌群超過泳池標準甚多，自然會造成腹瀉的結果。

北區市議員參選人林彥甫質疑，雖然戲水池位於南寮漁港，但市府產業發展處的業務職掌並未包括經營戲水相關設施，明顯欠缺維持戲水池水質的專業能力。

縣議員參選人連郁婷則說，市府若不願意遵循「新竹市營業衛生管理自治條例」的規範，就應盡速訂定專屬於「戲水池」的相關水質標準，切莫再以「海域環境分類及海洋環境品質標準」為藉口維持模糊地帶。