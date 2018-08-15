新竹湖口「茶油饗宴」 17日下午免費吃、拿

新竹縣政府積極推廣湖口鄉的台灣正茶油，除透過獎勵輔導農民轉作，現在更進一步結合一、二、三級產業，研發製作茶油或茶粕延伸產品。（記者廖雪茹攝）

2018-08-15 12:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府積極推廣湖口鄉的台灣正茶油，除透過獎勵輔導農民轉作油茶樹，引進機械化，更進一步研發茶油或茶粕延伸產品，17日星期五下午2點將在老湖口天主堂文物館，舉辦茶油饗宴免費品嚐活動，當天還有打卡按讚送好禮。

食安問題，茶油市場需求逐漸增加，縣府和湖口鄉公所在2016年向經濟部中小企業處爭取經費，結合各級產業，共同推動湖口鄉茶油產業鏈建構與行銷發展計畫，希望讓更多消費大眾認識並支持湖口生產的正茶油。

國際產業發展處表示，此計畫委託碁業整合創意策略執行，以一級油茶樹種植生產為基礎，媒合新竹工業區的濟生醫藥生技等公司，二級研發製造茶油或茶粕的延伸產品，如茶粕護手霜、碗盤清潔液、蔬果清潔劑、護唇膏等。

再加上三級服務行銷，成立新竹縣湖口鄉形象商圈發展協會，作為湖口茶油推廣基地，目前包括湖口老街第二代、豆之味豆腐坊、芃華國際餐飲文化會館等餐廳，都以茶油研發健康又美味的料理。希望藉由一、二、三級跨產業整合，建構完善茶油產業鏈，以自產自銷的概念發展在地安心「湖口風格」的品牌，共同展現湖口特色產業能量。

國發處表示，17日的「湖口油你真好」活動，將以播種、飄香、發揚等三大展覽主軸，呈現茶油產業輔導成果，當天將邀請客家歌手演唱，同時獻上多道美味特色料理，供民眾免費試吃，活動當天打卡按讚「新竹湖口茶油產業鏈」臉書粉絲專頁，就有機會將好禮帶回家！活動訊息也可參見新竹湖口茶油產業鏈 官方網站。

農業處表示，透過獎勵輔導農民將稻田轉作油茶，目前全縣油茶面積已成長至74公頃，2018年的對地綠色環境給付計畫，油茶仍是獎勵轉作的作物之一。