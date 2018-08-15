台東釋迦盛產找出路 進軍美國打天下

農友在集貨場忙進忙出，為什麼釋迦分級包裝。（記者張存薇攝）

2018-08-15 10:52

［記者張存薇／台東報導］台東釋迦進入盛產期，今年因風調雨順，大目釋迦夏期果產量增加3成，再加上各種水果都豐產，台東地區農會決定走出去，推動釋迦外銷美國計畫，今年目標行銷200噸。

大目釋迦大顆、果肉又香甜，東區農推廣部人員、農友小心翼翼挑選出漂亮、品質佳的果品，再以套袋網分隔保護，準備運往西部放軟熟後，再抗氧化處理、急速冷凍後運往美國。

東區農總幹事李建通說明，8月進入大目釋迦盛產期後，開始在康樂、建和集貨場依台北果菜市場批發均價收果，大、中、小果價格約在每公斤50到100元之間，預計累積1週約12噸果品、處理後分貨櫃運往美國，9月起則在美國加州大華超市展售，今年目標外銷200噸。

他強調，除了美國市場，也計畫以「冷凍模式」進軍日本，目前正持續接洽中，因為不是鮮果出口，可以免除病蟲害檢疫問題，也解決釋迦易軟熟、不耐儲運的困擾。

康樂產銷班長陳有利說，今年因為推外銷，大目釋迦不再僅內銷一途，價格可望維持一定水準。

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