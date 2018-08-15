峨眉十二寮「How客吧」 提供返鄉青年創客基地

2018-08-15 10:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹地區的高科技產業蓬勃發展，人文、藝術領域的工作空間，相形之下屈指可數；一群懷抱夢想的年輕人共同成立「How客吧」，18日將在新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮創立，希望提供返鄉青年一個全方位的創客基地，營造台3線一處創意亮點。

18日下午2點半的開幕活動，以展示空間規畫為主，介紹創客可使用的場域、設備等資源，還有創客手作體驗教學，如UV膠飾品與西式小點烘焙體驗。當天並邀請松場登美分享她如何在日本偏鄉創業成功，並重新打響了日本銀山、復甦職人手作品、活化十幾間百年老屋以及讓超過150名青年選擇返鄉的秘密關鍵。

當晚7點還安排一場星空音樂會，邀請歌手RoRo趙珮榕、黃文輝、音樂人周家裕等獻唱，讓民眾伴著微涼晚風，聆聽好聽的歌曲。

How客吧的主要推手徐建智，因父親在十二寮休閒農業區經營桐花谷露營區， 他從國外念書回來、退役之後，於2016年偕同妹妹徐棋容創立「免費商店」實驗基地，推廣以物易物，實踐早年農村互助互信、愛物惜物的精神，後來並陸續發展出「共食廚房」和「木刻夢想王」，提供民眾客製化的深度體驗之旅。

徐氏兄妹的理念，吸引不少年輕學子以工換食等多元方式投入，今年5月並舉辦了十二寮地景藝術節，邀請國外藝術工作者進駐，就地取材創作。現在則更進一步催生了「How客吧」。

徐建智表示，How客吧代表人們在面對生活中所發生問題時，所產生的省思並隨時保持著How的心態，同時「How客」音同客家話的「好客」，而「吧」的含義則是希望這個空間除了工作創作之外，也能成為青年們聚會的場所。

有鑑於此，How客吧根據不同類型的進駐者，如金工、木工、糕點、陶藝、影像、音樂等創作者與創業家，提供不同的軟硬體一條龍精實創業整合服務，並且提供共享的軟硬體資源，像是聯合品牌推廣行銷、公共空間設備、生活起居軟硬體等。