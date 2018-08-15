七夕到北竿吃情人節大餐 還能抽芹壁住宿券

為了增加到馬祖北竿觀光旅客遊憩活動，北竿鄉公所委請獨木舟教練，指導遊客划獨木舟，從海上看北竿芹壁。（圖為北竿鄉公所提供）

2018-08-15 09:58

〔記者俞肇福／綜合報導〕七夕情人節何處去？媲美地中海希臘風光的馬祖北竿芹壁村，向來為國人所喜愛，北竿鄉公所在七夕情人節推出「七夕海洋節－芹書、璧人舟」系列活動，包括情侶闖關、情侶、夫妻划獨木舟、情人節大餐，歡迎民眾報名。

北竿鄉長陳如嵐表示，近年來，因為藍眼淚帶動國人到馬祖觀光，北竿芹壁村、大坵島梅花鹿、戰爭歷史展示館，更是遊客必遊的景點；為了讓遊客暑假期間到馬祖，有遊憩新選擇，公所也委請獨木舟教練，在芹壁沃口推出獨木舟體驗活動，另外，公所也推出牽罟嘉年華，讓旅客體會先民捕魚作業的智慧與辛苦。

17日的情人節海鮮大餐（報名限300人），除了馬祖當地新鮮精心烹煮，讓情侶或是夫妻能「吃在嘴裡甜在心裡」，增加甜蜜的氛圍，現場還有團體演出歌曲；壓軸的活動「抱你到永久」，則是情侶或夫妻檔，不管是男生抱女生、或是女生抱男生，必須有一方雙腳離地，支撐最久的前三名，將可獲得芹壁雙人住宿券。

18、19日的「芹書、壁人舟」活動，情侶檔或夫妻檔必須在芹壁石前壁咚拍攝接吻照，接著在芹壁榕樹前接吻拍照10秒，在芹沃廣場新娘抱拍照；夫妻檔或情侶檔要齊心協力划舟到龜島領取信物。

陳如嵐說，鄉公所為了讓馬祖淡菜能有不同的烹調方式，特地聘請日本主廚飛到馬祖北竿指導，希望呈現淡菜美食的不同風貌。因為近日氣候不穩定，相關活動若受天候影響有變動，將會在北竿藍眼淚粉絲頁公告。

為了增加到馬祖北竿觀光旅客遊憩活動，北竿鄉公所委請獨木舟教練，指導遊客划獨木舟，從海上看北竿芹壁。（圖為北竿鄉公所提供）

為了增加到馬祖北竿觀光旅客遊憩活動，北竿鄉公所委請獨木舟教練，指導遊客划獨木舟，從海上看北竿芹壁。（圖為北竿鄉公所提供）

馬祖北竿風光有離島的地中海希臘美譽，吸引許多觀光客前往。（記者俞肇福攝）

北竿鄉公所推出七夕海洋節活動，參加活動的情侶或夫妻，必須在芹壁石碑拍接吻照，象徵情比石堅。 （記者俞肇福攝）

北竿鄉公所為了提升民眾料理廚藝，特地聘請日本主廚跨海到馬祖指導，希望不同的料理方式，可以讓馬祖海鮮呈現不同的好滋味。（記者俞肇福攝）