美國草根大使漢娜來台 農產鳳梨最令她驚奇！

2018-08-14 15:23

〔記者歐素美／台中報導〕23歲的美國草根大使漢娜，6月19日來台進行為期3個月的農業交流體驗，今天首度來到台中，由台中市農會接待，後續將安排她到清水、大雅、大安、后里等農會參觀體驗；漢娜表示，因為想深度了解台灣才選擇來台擔任草根大使，對台灣農產印象最深刻的就是吃到鳳梨，因為在美國家鄉北達科他州並未種植鳳梨。

漢娜今年剛從大學畢業，因家裡經營農場，大學唸的又是農業教育，喜歡旅遊的她，希望透過草根大使的活動來台，經由農業交流體驗，進一步了解台灣，完成台灣的深度旅遊。

漢娜從6月19日即抵達台灣，之前曾到新北市、嘉義縣、新竹及南投縣。她表示，不論到哪裡，因為她對台灣認識不多，凡事都覺得很新奇有趣，也保持一顆開放的心，樂於嚐試任何新鮮事物。

在農業方面，漢娜表示，美國的農業規模比較台灣大，但她認為農友的用心都是一樣的，都希望農作豐收，提供好的蔬果等品質給消費者；而台灣的水果鳳梨，最令她感到印象深刻，因為家鄉北達科他州沒有種鳳梨。

台中市農會今天接待漢娜，推廣部主任張銘政特別拿出自家種的紅龍果，請她品嚐，並向她介紹市農會出產的醬油等產品。

台中市農總幹事林育葦表示，漢娜將於8月14日到27日在台中市觀摩交流，市農會將安排她參觀體驗清水區的韭菜產業文化、大雅的花卉產業、大安的肉品市場，並帶她逛逢甲夜市，最後再轉由宜蘭縣農會接待。