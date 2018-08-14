有颱自遠方來！「赫克特」跨區成今年第17號颱風

位於中太平洋的颶風HECTOR，在今晨跨過180度經線進入西太平洋，成為今年第17號颱風「赫克特」，目前整個西太平洋有麗琵、貝碧佳、赫克特三個颱風並存。（中央氣象局）

2018-08-14 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕位於中太平洋的颶風HECTOR，在今（14日）晨跨過180度經線進入西太平洋，意外成為今年第17號颱風「赫克特」，對陸地沒有影響，目前整個西太平洋三颱並存，除了赫克特外，還有麗琵、貝碧佳兩個颱風在發展。

據最新氣象資料顯示，跨過180度經線進入西太平洋，「赫克特」成為今年第17號颱風，赫克特颱風中心位置位於北緯25.80度、東經179.10度，以每小時29公里速度，向西北西進行，原先有4級颶風威力的赫克特，由於發展環境不佳，持續減弱，目前僅有輕度颱風的強度，赫克特距離東亞陸地甚遠，對台灣不會造成影響。

氣象局副局長鄭明典表示，依照國際慣例，跨越分區的颱風，進入新區域會依照新區域的編號進入列表，但會保留原本的命名，所以「赫克特」成為今年西太平洋第17個颱風，但不另外用西太平洋颱風名稱命名，維持本名，這是中太平洋颱風的名字。

另外在日本東南方外海的輕度颱風麗琵，向西北進行，對台灣也沒有直接影響；昨天生成的第16號颱風貝碧佳，目前位於香港南方海面，中心近似滯留，貝碧佳將與位於台灣附近的低壓擾動形成一個大低壓帶，受到此低壓區影響，本週台灣天氣持續不穩定。

氣象達人彭啟明表示，自上週三（8日）至今一週，有四個颱風陸續出現在西太平洋，歷史平均這時期才10個，不過今年已出現17個颱風，彭啟明指出，今年應很有機會突破30個颱風。