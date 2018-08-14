肯亞台灣團意外 前僑務委員：中國大使館根本沒派人來

2018-08-14 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣遊客在肯亞遭到河馬攻擊與車禍意外，釀1死16傷。中媒報導中國大使館第一時間就派員協助，遭到久居在肯亞的前僑務委員陳發否認，表示他們根本沒派人去，直指「都是誤會」。

陳發接受《中央社》記者電訪表示，事故一發生，肯亞當地旅行社誤以為受傷的是中國遊客，因此聯繫中國大使館。不過在中國大使館聯繫台灣團領隊後，領隊婉拒對方協助，加上中國大使館到達現場要花2小時，所以最後中國大使館並沒有派人過去。

據《中央社》報導，台灣外交部因當地台灣人少，因此未在肯亞設館，由駐南非代表處兼轄，在當地待了28年的陳發也成了「民間大使」。陳發說，當外交部傳達河馬攻擊的消息後，由於領隊與飯店已經在處理，他並沒有幫上什麼忙，但得知車禍意外後，立刻到現場協助翻譯、協調，奔波整晚沒闔眼，在電話中也透露出疲憊，「連續講了兩天話，聲音都啞了。」

他表示，目前有3名傷勢較嚴重的傷者與2名同團家屬留下陪同住院，其餘團員已於今日搭機返台。

死者張男的遺體將在明天火化，陳發也會到場協助。

鶴悠旅行社的12天「2018肯亞動物大遷徒」旅行團在台灣時間8月11日發生旅客遭河馬攻擊意外，造成1死1傷。又因返台班機延誤，搭乘遊覽車回飯店休息途中又發生車禍，15人受傷。