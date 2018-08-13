桃園市金門日職棒嘉年華9/1登場 球星跨海金門熱場

金門縣長陳福海（左三）對於Lamigo職棒球員捕手劉時豪（左二）、投手陳禹勳（左一）跨海金門指導小朋友打球表達感謝。（記者吳正庭攝）

2018-08-13 23:24

〔記者吳正庭／金門報導〕桃園市金門日職棒嘉年華活動將於9月1日登場，主辦單位浯江金門同鄉會主今天邀請Lamigo職棒球員捕手劉時豪、投手陳禹勳跨海金門城中壘球場指導金門高職棒球隊員練球，明天安排6位Lamigo Girls前往金門景點，進行微電影拍攝，協助推動金門觀光。

積極推動「金門日」的桃園市浯江金門同鄉會創會理事長李寧源說，在桃園市政府、金門縣政府及金酒公司等單位贊助及台灣金門同鄉總會、桃園市議員謝彰文辦公室、金門縣議員陳滄江服務處協助下，賽事當天會預留座位給先向同鄉會登記的金門旅台鄉親。

縣長陳福海得知Lamigo球星抵金授課，專程前往感謝，並為微電影預錄談話，說明金門發展觀光及縣政現況。

金門小板凳工作室表示，由於陳滄江兩度協辦「桃園市金門日」職棒嘉年華，Lamigo桃猿職棒領隊浦韋青等一行人，上午專程邀請陳滄江9月1日與桃園市長鄭文燦、金門縣長陳福海一同在青埔棒球場為活動壓軸的Lamigo桃猿與中信兄弟隊球賽開球。

桃園市金門日兩年前辦理，在旅桃鄉親間掀起一陣旋風；今年金門日將從9月1日下午1時起，在桃園市青埔棒球場入場，除安排藝文特展，也有金門赤后樂團等表演團體表演；下午5時賽事，由Lamigo桃猿對上中信兄弟職棒隊。