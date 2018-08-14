天天吃好料》嘉義梅山老屋咖啡店 老味道爌肉飯

沒在菜單上的「私房爌肉飯」，以3層五花肉淋上蒜頭、紅蔥酥乾煎，散出焦香後放入米酒、醬油熬滷3小時，出鍋後夾2大塊肉塊在白飯上，既美味又下飯。（記者曾迺強攝）

2018-08-14 09:15

〔記者曾迺強／嘉義報導〕美術老師徐圓榕將嘉義縣梅山鄉玄廟路28號一棟荒廢80多年的日式磚造老屋注入新生命，打造成文創咖啡店，建築由內到外充滿復古味，主打的鬆餅料理都會加上親手醃漬的紫蘇梅，讓顧客咬得到酸香梅肉，沒在菜單上的「爌肉飯」，更讓吃過的旅人難以忘懷。

徐圓榕的曾祖父徐清元早年留學日本習醫，在梅山鄉開業懸壺濟世，傳予兒孫具文化涵養的生活態度，她深受影響，從小熱愛繪畫藝術與老文物，在老公王俊棟全力支持下，租下嘉南農田水利會舊辦公廳舍改造；店名「徐徐品創」，除了代表姓氏，「徐徐」也是慢的意思，讓進入此空間的旅人慢下來「品」嘗美食，感受空間「創」意。

「徐徐品創」熱銷的鬆餅料理有蜂蜜、梅子等口味，鬆餅麵體以低筋麵粉、雞蛋、奶油等調製，烤出來的麵體外酥內Ｑ，每盤鬆餅會放上在地出產梅子所醃製的紫蘇梅，讓顧客感受酸甜好滋味。

除了甜點，徐圓榕也在中午正餐時段推出櫻桃鴨義大利麵、酸菜Ｑ筋牛肉麵等餐點，特別的是，沒在菜單上的「私房爌肉飯」，以3層五花肉淋上蒜頭、紅蔥酥乾煎，散出焦香後放入米酒、醬油熬滷3小時，出鍋後夾2大塊肉塊在白飯上，既美味又下飯，但因備料考量，沒有每日推出，若要享用，可向店家探問通關密語「今天有私房料理嗎？」就有機會品嚐。

徐圓榕把人家不要的舊物當寶一樣收藏，店內儘量保持生活最真實模樣，已經沒有在使用的廚房，保留過去的石砌爐灶，所收藏物品包括裁縫車、電唱機、電視機、舊皮箱、電扇、燈具、枝仔冰的保冰桶等，有別於坊間咖啡廳的仿舊，她的擺設物，全都是貨真價實的老件。

基於本業的教學理念，徐圓榕在店內一隅設置工作桌，並不定期推出美術課程，讓更多鄉親認識梅山在地的生活美學。營業時間為每週二至週日上午10點到下午5點。

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鬆餅的麵體以低筋麵粉、雞蛋、奶油等調製，烤出來的麵體外酥內Ｑ，放上在地出產梅子所醃製的紫蘇梅，這道梅子鬆餅撒上梅粉點綴，讓顧客感受酸甜好滋味。（記者曾迺強攝）

咖哩飯也是熱銷商品之一。（記者曾迺強攝）

美術老師徐圓榕將80多年的日式磚造老屋注入新生命，打造成文創咖啡店，讓進入此空間的旅人慢下來品嘗美食，感受空間創意。（記者曾迺強攝）

徐圓榕說，「徐徐品創」，除了代表姓氏，「徐徐」也是慢的意思，讓進入此空間的旅人慢下來「品」嘗美食，感受空間「創」意。（記者曾迺強攝）

徐圓榕把人家不要的舊物當寶一樣收藏，擺設物全都是貨真價實的老件。（記者曾迺強攝）

徐徐品創內已經沒有在使用的廚房，保留過去的石砌爐灶，讓遊客參觀。（記者曾迺強攝）

店內擺設早年枝仔冰的保冰桶。（記者曾迺強攝）

徐圓榕在店內一隅設置工作桌，並不定期推出美術課程，讓更多鄉親認識梅山在地的生活美學。（記者曾迺強攝）