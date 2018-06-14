浪高3公尺！ 往返東港、小琉球船班今午後停駛

海上浪高出現3公尺，往返屏東東港與小琉球之間的泰富航運船班，今天宣布午後停航。（資料照）

2018-06-14 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，海上浪高出現3公尺，航行在屏東東港與小琉球之間的泰富航運船班，今天宣布午後停航，明天航班將視天氣狀況宣布。

泰富航運在臉書專頁上公告，今天（14日）受西南氣流影響，海上風力愈來愈大，浪高達2至3公尺，公司船班中午以後停航。今天東港出發的的未班船為10點30分、小琉球的未班船為11點30分。