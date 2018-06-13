「粽」視健康低熱量！中榮一口養生素粽 端午佳節送病患

2018-06-13 23:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一般肉粽高油高澱粉，每顆至少400大卡，台中榮總特別設計「一口養生素粽」，使用高纖、維生素B群及礦物質的紫米，搭配蓮子、枸杞等素料包粽，僅含90卡熱量，適合慢性病病人及高齡長輩，可滿足口腹之慾，醫院將於端午節當天供應給住院病人，一起歡喜過端午。

中榮營養師吳雅玲指出，有別於一般坊間肉粽熱量高且纖維不足，營養室設計一口養生素粽，白糯米、紫糯米6:4，以紫米富含維生素B群、礦物質及纖維，取代部分傳統粽主要食材白糯米，營養高纖，兼顧口感Q軟彈牙，適合牙口較不好的高齡長輩們食用。

吳雅玲說，每顆一口養生素粽，約90卡熱量，僅1份主食份量，卻有將近1克的纖維，建議可食用1顆養生粽，取代1/4碗飯量，並搭配豆、魚、蛋、肉類及蔬菜一起吃，可提高飲食均衡度。

吳雅玲補充說，一顆肉粽重量約170克、400大卡，相當於一碗飯量，纖維不足，主要食材糯米，升醣指數較高，且配料含油量高，提醒糖尿病等慢性病患者食用時應注意控制份量，搭配燙青菜一起食用，像夏季盛產的竹筍，高纖低熱量，配上竹筍湯是很好的選擇。

一口養生素粽食譜（20顆份量）：

長糯米180g、紫糯米120g、素料（蓮子20g、花生40g、枸杞40g、米豆30g、素鴉40g、蒟蒻40g）、沙拉油40g，將糯米及素料開以溫火略炒撈起備用，每顆養生素粽取糯米一湯匙及素料半湯匙包裹並以粽繩綁緊，水煮30至40分即可。