因應豪雨來襲 高市清理洩水孔及溝蓋1萬7200處

環保局清理洩水孔。（記者陳文嬋翻攝）

2018-06-13 20:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕因應氣象局警示致災性豪雨來襲，高市環保局緊急動員各清潔隊172人次，巡檢水溝長度達247公里，清理洩水孔及溝蓋共1萬7200處，清疏長度約14公里，清出淤泥量達43公噸。

環保局長蔡孟裕表示，為避免豪雨成災，造成民眾生命財產損失，持續加強市區道路側溝清疏作業，時常在水溝內清出污泥以外的東西，大多為保特瓶、紙盒、菸蒂等垃圾，呼籲民眾發揮公德心，勿隨手將垃圾丟入水溝內，以免水溝阻塞，造成淹水。

環保局指出，清潔隊員在巡檢水溝時發現，很多溝蓋上有民眾自行放置的大型鐵板、盆栽，或者自行在圓形洩水孔上放入塑膠杯等現象，都會造成雨水無處可排，導致路面積淹水，請市民務必移除佔用物，保持洩水孔道暢通，共同配合加強防災。

面對今年首波致災性豪雨來勢洶洶，環保局嚴陣以待，加強巡檢並清疏轄區內易淹水路段側溝及洩水孔，並清除其周邊垃圾、落葉、淤泥，以利大雨宣洩，呼籲民眾自主巡查周遭環境水溝蓋、洩水孔，如有垃圾覆蓋，請儘速清除。

水利局防汛整備以待，備妥防汛沙包5000多包等，並完成中小排水、雨水下水道及150條區域排水的急要段清疏及62處截流抽水站檢測，高市有61個抽水站，今年針對易淹水地區，興建3座抽水站，其中旗山有2座抽水站，預計今年9月完工，目前正在趕工中，這次將可派上用場。