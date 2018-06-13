穀價止跌！ 稻穀收購價穩住每台斤9.3元

擔心會碰上致災性豪雨，農民搶收稻穀。（記者廖淑玲攝）

2018-06-13 18:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今年一期稻作收割剛好碰上這波豪雨，加上中央氣象局一直發佈恐有「致災性豪雨」的預報，不少農民一窩蜂搶收，稻穀價格也一路滑落，今天終於止跌，穩住每百台斤930元的公糧收購價。

雲林土庫農會稻穀中心今天一大早運稻穀的貨車億又大排長龍，田間更見農民搶收，擔心會碰上豪雨損失慘重；土庫農會總幹事黃萬聰強調，溼度30％以下的稻穀，就會有每台斤9.3元的公糧收購價。

土庫農會指出，配合農委會要求，今天溼度30％以下的稻穀9.3元，30至30.9度9.2元，31至31.9度9元，32度以上不予收購；另18日、19日配合碾米厰收購作業，停止稻穀收購2天，以後每星期一、三、五收購。

為幫農民搶收一期稻，西螺農會埤源及九隆稻穀乾燥中心即日起24小時不打烊，農民只要送稻穀進場，農會就一定收。

今年稻米盛產造成穀價偏低，農民已大有怨言，加上中央氣象局預報將有連續豪雨，擔心若碰上豪雨會造成稻穀受損，連日來進入收割高峰期，穀價直落9元以下，部份私人米廠甚至拒收，經農委會主委林聰賢南下奔走協調，敲定9.3元收購價。但有農會總幹事透露，明天才是關鍵期，讓大伙兒「挫咧等」。