高市抽驗端午粽子 6件產品食材不合格

稽查人員稽查端午食品。（圖由衛生局提供）

2018-06-13 17:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局今公布各式粽子及食材稽查結果，有6件產品食材不合格，包括1件香菇檢出農藥超標近4.5倍、1件筍干檢出二氧化硫超標近2.5倍及4件蝦米檢出甲醛，違規產品均已下架回收，並移請供應商轄管衛生局查辦。

衛生局表示，食入過量的二氧化硫時，會刺激腸胃道，甚至誘發氣喘發作導致呼吸困難；另長時間食用農藥殘留超標的農產品，可能加重肝、腎負擔、引起腸胃道疾病。添加甲醛影響嗅覺異常、刺激、過敏、肺功能、肝功能和免疫功能異常。

衛生局自4月底會同市府消保官、衛福部食藥署針對轄內傳統市場、賣場、超市、南北貨攤商、食品製造業及餐飲業等場所，抽驗粽子及食材共計128件（含調味醬料32件、即食粽子27件、蛋黃18件、蝦米16件、豬肉12件、花生及粽葉各8件、醃製蔬菜3件、香菇及香菜各2件）。

6件不合格產品食材，其中前鎮區五城肉粽店的香菇，驗出農藥貝芬替2.23ppm（標準:0.5ppm），其中供應商是臺中市新社區蔡姓業者，移送台中市食品藥物安全處查辦。

旗山區振成行的筍干，檢出二氧化硫1.236g/kg（標準:脫水蔬菜:0.5g/kg）供應商是屏東縣林邊鄉楊姓業者，移屏東縣衛生局辦理。

另4件蝦米檢出甲醛含量為10.29ppm-15.96ppm，衛生局說，因水產品於貯存期間可經由酵素作用自然代謝而產生甲醛，根據食藥署蒐集國內外文獻顯示，蝦米的甲醛濃度背景值約介於9.1～243.6ppm，4件蝦米檢出甲醛含量尚介於背景值內，但甲醛非我國准用之食品添加物，衛生局已移請供應商來源所轄衛生局查察是否有人為添加甲醛。

衛生局說，筍干檢出添加二氧化硫超標，依法可處3萬元以上300萬元以下之罰鍰，另外蔬果經檢驗農藥殘留不符規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲消費者購買粽子食材應選擇自然色澤無異味及良好販售貯存環境，勿挑選顏色鮮豔、偏白或有刺鼻味的產品，購入之食材如醃漬蔬菜、香菇及粽葉等可先用清水或溫水浸泡30分鐘、充分沖洗，以減少農藥及食品添加物殘留。