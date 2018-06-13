出乎意料！溪頭立德飯店「易主」 訂房多於退房

溪頭立德飯店今起由台大實驗林管處收回自營。（記者謝介裕攝）

2018-06-13 16:09

〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭立德飯店今日中午12時起，經營權正式「易主」，由台大實驗林管處收回自營，但並未出現退房潮，且有8成以上員工願意繼續留任，令該處十分欣慰，並強調，只要消費者之前已付住宿訂金且未退房，保證一定可如期入住，權益絕不會受影響。

時序入夏，天氣一天比一天炎熱，溪頭係台灣著名避暑勝地，儘管溪頭立德飯店疑因轉投資失利，導致積欠46名員工4至6月的薪資，合計約550萬元，在昨（12）日第3度協調破裂後，台大實驗林管處隨即透過官網宣布今日起將收回自營，原以為恐造成消費者對飯店的不信任，進而引發退房潮，結果竟出乎大家意料之外，仍不斷接獲訂房電話，本週五、六、日訂房率均達8成以上。

台大實驗林管處分析表示，該飯店訂房率幾乎不受經營權「易主」影響，除了是天然避暑環境及旅遊條件以外，也代表外界對該處危機處理的能力、信譽的認同，該處也絕不會辜負外界的期待，關於該飯店舊經營團隊引起的消費者與員工權益事宜，該處作出的承諾也絕不會跳票，目前徵詢現有的員工，約有8成以上有留任意願，均將予以優先聘用，避免其失業，進而提供遊客優質的住宿、遊憩服務。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎說，雖然中國限縮觀光客來台，但溪頭長期以來，便以國旅為主，受到的衝擊並不大，尤其，暑假期間，包括妖怪村、米堤大飯店、杉林溪飯店等住房率，不管是平日或假日往往都呈現一房難求的景象，相信在台大新的團隊努力下，溪頭立德飯店營運可望很快步入軌道，有良好的績效表現。