【美食片】市場裡的法國味 外國主廚家鄉味糕點晉升「天下第一攤」

2018-06-13 17:59

〔記者蕭皓文／台北報導〕在叫賣聲此起彼落的台灣傳統市場裡，看到高大的外國人擺好攤位向你販售手工法式糕點，是不是相當吸睛？如果說這樣特別的攤位，剛拿下今年2018台北市市場節「天下第一攤」稱號，你是不是會更想嚐嚐看這法式糕點的魅力呢？

打敗多家中西甜點老店，是這家中崙市場的「Maison gourmande」，法文翻譯為「家裡的手工美味」，強調出食材的用心，和製作手法的道地。這次參賽的可麗露，是法國的傳統點心也是店內人氣商品，能夠脫穎而出，是因為參照法國波爾多當地老師傅的食譜，在麵糰裡添加泡過水果濃郁的蘭姆酒，外皮不添加蜂蠟，用最原味的脆感鎖住香氣四溢的軟嫩內涵。

同樣是第一口就讓人折服的，還有女性顧客大推的檸檬派，黃檸檬內餡夠酸夠香甜刺激著味蕾，新鮮有誠意的好味道，不用華麗吸睛，也能讓人愛不釋手。店內還會不斷研發「當月限定」甜點，用當令盛產的食材激發美味創意，讓大家吃得健康，同時回饋新鮮感給忠實的顧客朋友。

研發多種甜點的，是Maison gourmande老闆兼主廚，來自法國阿爾代什鄉村的Loïs 。小時候Loïs常跟媽媽做蛋糕點心，烤箱香味帶給他的成就感，是他學習法國餐飲的動力。之後認識了來自台灣的太太，兩人攜手回到台灣工作，在九年前法式甜點店尚未蓬勃時，兩人希望甜點是可以跟所有人分享的，因此決定在市場裡創業；一開始民眾可能覺得奇怪，不過在國外的市場，可以看到不同種族文化的傳統料理，所以兩人並不以此卻步。

如今Maison gourmande除了有西湖、中崙兩家市場攤位，還有三民路上的店家兼廚房。店的中文名叫「吃吃喝喝」，是Loïs心目中法國人的飲食習慣，能浪漫地邊喝著飲品邊享受糕點。為了跟台灣人交流道地的法式口味，連麵粉、鮮奶油、巧克力都是法國進口的故鄉香氣，糕點的做法也盡量遵照傳統，結合本地菜市場的蔬果材料，找出台灣人口味能接受的平衡點。

比起那些手工很難的漂亮甜點，Maison gourmande更注重味道要百吃不膩。老闆娘蔡佳芸表示，在台灣大家常把吃甜點看得很神聖，所有商品都很高級別緻，其實在法國這是一件很簡單、輕鬆且開心的事，在飯後他們分享甜點、午茶，跟身邊親友交流生活趣事。就是這樣的文化感染力，讓市場裡一隅洋溢浪漫愜意的氣氛，而老闆Loïs也藉由顧攤跟客人們交流，學習到中文也體會台灣人情味，「天下第一攤」金獎的殊榮不影響他做甜點的平常心，繼續用法國的故鄉味和台灣民眾交流美味的故事。