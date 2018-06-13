「狗屎」研發產品 這偏鄉小學畢業生人人擁專利證書

南投市營盤國小應屆畢業生的「可裝狗糞之畚箕結構」及「可吸粉筆灰的黑板」2項作品，都獲頒專利證書，師生們開心不已。（記者謝介裕攝）

2018-06-13 13:23

〔記者謝介裕／南投報導〕將問題變成科學研究的養份，絕非耍嘴皮，至少南投市營盤國小應屆9名畢業生努力實踐，不但在全縣機關王科學競賽中獲得第2名，彼此腦力激盪研發的「可裝狗糞之畚箕結構」及「可吸粉筆灰的黑板」2項作品，也都如願通過經濟部智慧財產局審查獲頒國家專利，使得每位畢業生都像是小小的發明家，至少都擁有1張專利證書，也為6年的小學生涯留下美好的句點﹗

南投市營盤國小今日舉辦畢業典禮，會中也特別展示上述畢業生的作品，小朋友說，學校位於郊區，在校園周邊稍有不慎便可能踩到狗大便，遂觸動同學們研究的靈感，只要轉動「可裝狗糞之畚箕結構」作品中的把手，便會自動灑下細沙，以利狗糞清理；另一項「可吸粉筆灰的黑板」的作品，則是透過吸塵器原理設計，減少粉塵飛散，達到維護身體健康的目的。

校長蔡政道指出，面對全球化與機器人時代來臨，校方除了積極推動創意與動手做課程以外，英文能力也是不可忽視的一環，如今每位畢業生也都通過初級英檢，令師長們十分欣慰。

值得一提的是，營盤國小國中學區位10多公里外的中興新村，但卻沒有公車可搭乘，在社區家長協助下，也在畢業典禮中致贈每位畢業生1部腳踏車，作為獲得專利證書的獎品以外，也免去學生們缺乏交通工具代步的煩惱。

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南投市營盤國小應屆畢業生的「可吸粉筆灰的黑板」的作品簡介。（記者謝介裕攝）