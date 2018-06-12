兩天完成120位老師速寫 國中畢業生「謝師禮」

周苡曼畫的校長許維民「有點兇」，但她強調「校長人真的很好」。（記者吳正庭攝）

2018-06-12 23:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門金城國中今天舉行第521屆畢業典禮，會場外兩面「百師圖」目送同學離校，雖然只是速寫，醒目又討喜，繪者是15歲的畢業生周苡曼。

周苡曼筆觸流暢，簡單的筆畫就點中人物特徵，乍看人物表情很有日本卡通「櫻桃小丸子」的影子；她不喜歡漫畫，父親周祥文說，周苡曼小時候就喜歡速寫，至今手機還保留她小時候塗鴨的作品。

周苡曼是畢聯會幹部，本來只是籌備畢業過程，信手畫出教她兩年歷史的老師，被別的老師一眼猜出筆下人物，鼓勵她乾脆「畢其功於一役」。

周苡曼以手邊畢業紀念冊裡的老師大頭照為範本，加上平常的印象，只花了兩天時間，每天大約3小時，以約「3分鐘1位老師」的速度，完成了全校120位老師的速寫，今天張貼在舉辦畢業典禮體育館外的左、右牆面。

每幅圖像幾乎都能抓住當事人的神韻，除了學生經過指指點點，連老師看到也自行「對號入座」；有人說她把校長許維民畫得很兇，她趕忙解釋，「其實校長人很好」，令旁人莞爾。

是否將來會安排女兒往繪畫發展？父親周祥文說，現在說這些有點遠，讓孩子適性發展最重要，眼前應該還是會依她的選擇，先往高中就讀。