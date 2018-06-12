南投「愛心粽」美味蘊含正向力量

南投仁愛之家舉辦「萬粽一心、粽心傳愛」活動，將分送給650戶弱勢家庭。（記者謝介裕攝）

2018-06-12 14:09

〔記者謝介裕／南投報導〕酷暑擋不住愛﹗

迎接端午節到來，南投仁愛之家為期4天的「萬眾一心、粽心傳愛」活動，今日熱鬧展開，儘管天氣濕熱，志工媽媽們個個汗流浹背，但樂在其中，且將以接力方式，在4天內完成6000顆粽子，分送給縣內弱勢族群，共有650戶受惠，期盼「愛心粽」讓其更有不畏逆境、奮發向上的正面力量。

該活動今年邁入第10年，此次共動員真善美聯誼會、晨光有氧舞蹈社、佛光會、犯罪被害人保護協會南投分會、仁愛之家志工隊與社區媽媽等6個志工團體，大家分工合作，洗粽葉、準備食材、包粽子、蒸煮粽子到冷卻後分裝，讓可口美味的粽子，多了一分大家的關愛。

除此，仁愛之家目前安置的老人有120多人，多半是獨居或是中低收入戶，與會的副縣長陳正昇、南投地檢署檢察長楊秀蘭、南投犯保協會主委呂秀梅等人，也依循古禮在老人家寢室門口懸掛艾草、菖浦等方式，為老人家趨吉避凶，並一起提早歡慶端午佳節。

仁愛之家董事長吳光新指出，每逢佳節倍思親，對獨居等弱勢民眾而言，端午佳節更須親友陪伴，因此才會發起「萬眾一心‧粽心傳愛」的活動，除讓他們也能感受到社會的溫馨與關懷以外，也代表仁愛之家回饋社會的一分心意。