Airbnb為何配合日本下架非法日租？ 觀光局應面對這個事實

Airbnb之所以願意配合清除非法日租，是因為日本政府清楚給了「共享住宅」明確的定義，讓日租套房有法可循。（路透）

2018-06-11 22:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日前Airbnb配合日本民泊法上路，強力下架近8成的違法日租套房，消息一出引起台灣旅宿業者關注，紛紛要求交通部觀光局比照辦理。事實上，Airbnb之所以願意配合清除非法日租，是因為日本政府清楚給了「共享住宅」明確的定義，讓日租套房有法可循。反觀台灣，仍堅持以舊的法規思維面對新興產業崛起，放任日租套房遊走在灰色地帶，不僅嚴重影響國內合法旅宿業者生計，更是讓廣大消費者的生命安全長期暴露在危險底下。

為因應2020年東京奧運到來，龐大的旅客住宿需求，日本政府有條件開放共享住宅，通過民泊法，屋主必須向政府註冊，確定房屋符合一般消防安檢規定後並取得認證編號才算合法經營。和一般傳統民宿、旅館不同的是，共享住宅並非一年365天每天營業，經營天數上限為180天，確保是非商業化的住宅共享。

此外，日本政府還將共享住宅分成與屋主同住，及非與屋主同住兩種，後者必須透過住宅管理公司管理房客、房間打掃等事務，以確保服務品質獲得控管。

Airbnb坦言，此次之所以一口氣下架所有違法共享住宅，關鍵是日本政府針對共享住宅做出明確定義，讓業者有法可循，相信台灣政府未來也能設立類似法規，這樣我們也會很樂意去配合法規管理業者；而過去10年來旅遊市場快速轉變，有越來越多旅客到一個城市旅遊選擇共享住宅的住宿模式，這和傳統旅宿型態有很大不同，需要新的法規管理。

業者分析，國際上對於共享住宅也大多採用原則性管理，例如法國規定共享住宅1年經營天數不得超過120天，但個別城市可以因地制宜，至於經營地點則不受規範，也無須向政府註冊；英國倫敦營業天數上限為90天，且要符合一般民宅法規，德國柏林原本是全面禁止共享住宅，今年5月鬆綁法規，若與房東同住營業天數限制為182天，未與房東同住則為90天，以確保非商業性用途。

反觀國內，政府面對合法旅宿業者的抗議，只能不斷重申加強查緝、打擊非法日租的立場，口號喊得震天響，還是無法改變國內旅館住房率不斷下滑的事實，只能眼看著共享住宅市場的崛起，無論是傳統或新興業者的聲音，政府都是選擇充耳不聞。