勸說小屁孩向聽障老人道歉 神似「館長」吳常源：盼知錯能改

2018-06-11 23:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕不久前勸說半夜去拍打製麵店鐵門的小屁孩，向聽障的店家夫妻道歉的關鍵人物，是一位長相略有幾分像「館長」陳之漢的中寮鄉民吳常源，他說，年輕時常打架、鬧事，不希望這兩個青少年走偏，更希望兩人知錯能改，才會雞婆地頻勸兩人道歉。

吳常源的父親是中寮鄉石龍宮的主委，年少時期參加陣頭，年輕氣盛也會逞兇鬥狠，但發生921地震後，世紀大災難讓自己有了不同的想法，決定回中寮鄉跟在父親身邊當石龍宮的志工。如今36歲，有了老婆、小孩，更堅定要當孩子榜樣，多做對社會有幫助的事。

1個多禮拜前，有網友將一段直播影片轉分享在地方臉書社團，影片內容是兩個國中男生半夜被慫恿去用力拍打某製麵店的鐵門，由於該店的業者是聽障夫妻，網友看得義憤填膺，揚言肉搜這兩個屁孩和慫恿並直播的成年男子，要好好教訓他們。後來網友找出其中一個小屁孩的臉書。

這股力量在網路發酵，吳常源用臉書私訊其中一名小屁孩，要他和其他兩人親自到店家向聽障老夫婦道歉，經幾天溝通，兩名小屁孩答應到店家道歉，臉書社團也直播道歉過程，而吳常源當時也在現場，勸阻其他想教訓小屁孩的民眾，並請朋友將兩個青少年安全護送回家。

吳常源說，自己也曾年少輕狂做了錯事，之所以堅持兩名青少年向老人家道歉，是希望讓兩人知道做錯了就要道歉、改過，未來的路才不會走偏。

被很多人說「你長得有點像館長！」，他靦腆地笑了，他說，自己沒有館長的壯碩身材和影響力，但很想效法館長多幫助別人。