華航臺灣飛機維修公司新棚廠上樑 一次容納5架波音客機進廠

華航臺灣飛機維修公司今天舉行新棚廠上樑典禮，包括桃園市長鄭文燦等人見證下完成這個儀式，臺飛維修棚廠目前是國內最大跨距的棚廠建築。（記者姚介修攝）

2018-06-11 13:18

〔記者姚介修/桃園機場報導〕華航臺灣飛機維修公司今天舉行新棚廠上樑典禮，包括桃園市長鄭文燦等人見證下完成這個儀式，何煖軒表示，臺飛為華航深化飛機維修產業的利基，增加維修事業的營運彈性，也具備優越的地理位置，擁有相當大的發展性。

臺飛維修棚廠目前是國內最大的跨距棚廠建築，可同時容納兩架波音777/空中巴士A350廣體客機及3架波音737/空中巴士A320窄體客機同時進行維修作業。

桃園市長鄭文燦致辭中也提到，臺灣航空業產業總值至2017年底達新臺幣1084.99億，而且以每年8%成長率持續擴大中，華航為了新購的14架空中巴士A350-900新機維修需求，在2015成立臺灣飛機維修股份有限公司，這將帶動航太產業投資、維修人才培育、相關產業及材料供應，並可搶攻亞洲的飛機維修市場，讓桃園的航太產業蓬勃發展。

今天上樑儀式完成後，預計2019年3月正式落成啓用，臺飛新棚廠佔地19500平方公尺，其中5層的庇屋區及飛機維修機棚區，總地板面積37500平方公尺，目前是國內最大的跨距維修廠棚。

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