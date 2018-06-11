為縮短治癌之路而唱 東基徵求愛心女歌手

2018-06-11 12:28

［記者王秀亭／台東報導］為縮短台東民眾治癌之路，台東基督教醫院興建癌症醫療大樓，繼透過公益廣告、微電影之後，將以歌曲傳唱「一起用愛縮短治癌之路」的願景，盼補其軟硬體經費缺口，東基主動創作新歌，更公開徵求愛心女歌手，開放15至30歲女性6月30日前報名參加徵選。

台東基督教醫院表示，台東醫療資源長期不足，以癌症放射治療用的「直線加速器」為例，全台有54台，南北距離超過170公里的台東縣只有1台，常處於滿檔狀態，加上放射治療需視病情持續30天不等，家屬的陪伴，甚至有減少、失去收入的可能，偏鄉居民還需花上交通費、住宿費等。

東基去年八月動土興建癌症醫療大樓，並預備添購全縣第二台直線加速器，也繼續與和信治癌中心醫院合作，盼補強癌症在地治療的能量，經募集，目前興建經費尚有3900萬元缺口。

東基表示，為讓更多人了解台東人南北奔波抗癌的困境，進一步幫助台東人，決定「唱給你聽！」由院方創作新歌，考量公益影片設定的歌手角色為女性，因而徵選女性愛心歌手。

凡15至30歲女性皆可參加徵選，採網路報名，6月30日前將歌唱影片上傳，報名表至東基官網下載，報名截止後，1個月評審完畢。第一階段選出3名入圍者，再經試唱及試鏡，最後決定1位歌唱及演出條件最適合者，簽訂合作約定，演出廣告影片。