「泰」刺激！桃園泰拳賽座無虛席、40選手對戰打擂台

2018-06-10 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕泰拳深受泰國人喜愛，堪稱泰國的國民運動，桃園市政府勞動局首次舉辦「桃園國際泰拳大賽」，10日下午在中壢區中正公園桐花廣場登場，計有台灣、泰國、美國及馬來西亞共40位選手同台較勁，其中包含20位泰國籍移工、4位女性選手，共20場對戰，吸引民眾圍觀為選手加油喝采，並感受這場充滿力與美的異國文化盛宴。

桃園市長鄭文燦主持開幕式表示，桃園約有11萬名外籍移工，市府去年首創推動「東南亞移工參與式預算計畫」，讓外籍移工投票選擇自己喜歡的活動，總計投了1萬4000多票，參與踴躍，票選前3名分為泰拳、排球籃球聯賽、室內足球賽；泰拳擂台賽除由「移工拳王」阿朋、「泰拳教父」李智仁進行壓軸表演，現場也設置許多特色攤位，展現外籍移工豐富多樣的文化。

鄭文燦提到，享譽國際的泰拳，歷史悠久，在今年被聯合國教科文組織列為無形文化遺產，透過舉辦泰拳擂台賽，讓泰國文化在台灣深耕，為讓外籍移工在生活、運動、休閒等各方面更好，真正融入桃園，未來還會舉辦免費健康檢查、伊斯蘭教的開齋節、東南亞電影節、小型文化交流、優良外籍勞工選拔、才藝及體育競賽等活動，其中，桃園開齋節6月16日將在桃園舊火車站月台舉行。

市府勞動局長王安邦也說，位於桃園火車站前的「新住民文化會館」（桃園警分局舊址）預計於今年7月成立，提供更多生活、文化、休閒育樂面向的服務。

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