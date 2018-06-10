尋找獨角仙蹤跡 頂庄「獨角仙樂園」揪你來

頂庄社區「獨角仙樂園」種植光臘樹，成功復育獨角仙。（記者丁偉杰攝）

2018-06-10 15:48

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕獨角仙的季節又到了！嘉義市頂庄社區環保生態改造有成，社區自行車步道兩旁「獨角仙樂園」種植光臘樹等多種植物，復育逾1000隻獨角仙，今天上午舉辦環育教育活動，由學子擔任解說員帶領民眾探索獨角仙蹤跡。

這場「尋找獨角仙蹤跡&社區照顧關懷據點親老、敬老日活動」，包括獨角仙生態教育、環保DIY與體驗風味餐等，嘉義市長涂醒哲與夫人鄭玉娟到場與社區照顧關懷據點長者及上百名親子家庭同樂。

嘉大附小、嘉北國小、北興國中等校學生擔任解說員，負責導覽社區生態環境，並解說獨角仙、諸羅樹蛙等各種動植物生態，現場提供風味餐由頂庄社區有機栽種食材所製作，讓民眾吃得營養又健康。

頂庄社區多年來致力環保、生態、藝術及健康合一的社區營造，推動環境改造與環境教育，日前代表嘉市競逐第6屆國家環境教育獎榮獲社區組優等獎。

頂庄里長莊天基說，頂庄社區自行車步道兩旁「獨角仙樂園」種植光臘樹、台灣欒樹、波蘿蜜、風鈴木等多種植物，復育逾1000隻獨角仙，在此處不僅可以尋找獨角仙蹤跡，也能讓大家盡情享受芬多精洗禮。