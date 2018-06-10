新增2站點 新竹市YouBike共設57站、1325部車

新竹市YouBike再新增2個站點，包括大庄國小和動物園等站點，整個竹市已達57個站，1325輛車，提供市民及遊客更多方便性。（記者洪美秀攝）

2018-06-10 11:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市YouBike再新增「動物園」、「大庄國小」等站點，加上今年已啟用的新竹科學園區站點，竹市目前已有57站、共1325輛車，市長林智堅說，市府推動YouBike已滿2週年，使用人次突破230萬人次， YouBike和市民生活已密不可分，這3個新站點的啟用，代表自行車交通工具已逐步滿足市民交通需要，兼具通勤、通學、購物與休閒。

林智堅說，市立動物園是全台原址現存歷史最悠久的動物園，是大新竹地區孩童們重要的共同記憶，市府目前正進行動物園再生計畫，預計明明年完工。YouBike新竹動物園站啟用，除讓周邊住戶的交通更便利，動物園改造完工展現全新風貌，YouBike將提供市民與造訪的遊客更多交通選擇。

市府交通處長倪茂榮說，竹市在建置YouBike後，在三區已普遍建置設站點，包括在香山設置元培醫事科技大學、三姓橋車站、香山車站、香山國小及和平公園等五站後，但仍不斷接獲大庄地區學生及當地居民反應，期能爭取設置站點，串聯周邊站點，市府評估大庄地區腹地後，與居民達成共識，在不影響學生活動空間下，利用學校旁空地設置站點。

大庄國小校長張惟亮表示，大庄國小設YouBike站對當地居民、學生往返三姓橋車站大幅增加便利性，全力協助市府設站，為大庄地區帶來更多「行」的便利。

倪茂榮說，市府今年也推出「香山小旅行」等七條私房路線，大庄國小設站後，民眾可以更便利騎乘YouBike探訪春池玻璃觀光工廠、大庄商圈等景點與美食，更可利用雙鐵即鐵路與鐵馬，玩遍香山天后宮、香山濕地及明發定置漁場等秘境景點。

新竹市YouBike「新竹動物園」、「大庄國小」站啟用後，含新竹科學園區，竹市已有57站、共1325輛車，目前平日使用人次每日是4000人次，假日約5000人次，新竹YouBike已成通勤族最愛，也是假日遊客的首選。