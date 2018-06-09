世界海洋日台南將軍淨海淨港 2小時清出250公斤垃圾

將軍國小志工合力清除海洋廢棄物。（記者楊金城攝）

2018-06-09 15:16

〔記者楊金城／台南報導〕全台19縣市同步，台南市環保局今天上午在將軍漁港舉辦世界海洋日活動，有380位志工、學生響應淨海淨港，清除海洋廢棄物，宣誓「潛淨海洋，守護不打烊」、減塑行動保護海洋。

志工帶著工具、垃圾袋，不畏烈日，撿拾港區岸上的垃圾之外，還出動30名潛水志工潛入港區海中，清除將軍漁港海底和水面漂流的廢棄物，淨海及淨港2個小時共清除約250公斤廢棄物，以漁網、保特瓶、寶麗龍、廢木居多。

環保局和志工並以海洋廢棄物排列海洋的英文單字，以實際行動展現身體力行愛地球的決心。

南市環保局局長林健三說，台南市從去年起持續推動成立環保艦隊，目前有190艘船隻加入，今年陸續從海洋帶回垃圾及資源回收物共計594.9公斤。此外南市目前共有14大類約9千多家業者不得免費提供購物塑膠袋給民眾，並鼓勵民眾響應「自備、重複、少用」生活減廢3招，減少使用一次用塑膠袋，減少河川廢棄塑膠袋飄至海洋，影響海洋生態生物。

會場也有環保戲劇演出，宣導民眾了解現在海洋廢棄物的危害，並在日常生活中落實減塑習慣，保護海洋生物，守護藍色國土。