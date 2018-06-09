台大校長遴選爭議列入校史？校務會議只准先蒐集資料

台灣大學今日召開校務會議，台大代理校長郭大維（右三）主持會議。（記者簡榮豐攝）

2018-06-09 12:26

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議是否要列入校史？台大校務會議今天開會，有教授提案主張應成立工作小組檢討並列入校史，引發正反兩派不同意見。代理校長郭大維綜整提出修改案，強調大學自主自治的重要性，校長遴選不應受外力干擾，由副校長擔任召集人成立小組蒐集資料，再提交校務會議討論，獲69票同意通過。亦台大校務會議目前僅准工作小組蒐集資料，待事件結束之後，是否要列入校史，未來再提校務會議討論決定。

提案教授主張，校務會議應推動檢討這次校長遴選所受政治力干擾並研議維護自主之道，並建議成立工作小組，將校長遴選過程遭受政治力干擾之事實證據，向校務會議提出報告並列入校史，工作小組由副校長任召集人，邀校務會議代表、校長遴選委員、高等教育策進委員、人事主任組成。

但此提案引發諸多教授發言反對和質疑，有校務會議代表直言，何謂政治力？台大校方決定要針對校長遴選爭議提起訴願，這是否也是政治力？也有代表對工作小組的組成有疑慮，認為爭議最大的人事室主任不宜是小組成員，遴選委員即使盡心盡力亦會被質疑。另有代表認為，成立小組是空白授權，要審慎思考。

至於列入校史一事，台大校務會議代表多表達保留之意。有校務會議代表直言，校史何其重要，對台大校長遴選爭議並未有高度共識，如依提案內容，只是倒向其中一方，應待事件結束再討論是否要列入校史。另也有代表認為，台大校史應全面地蒐集資料和撰寫，不應只是校長遴選爭議一事。還有代表發言指，當事人前教長潘文忠和吳茂昆是否也要出書記錄歷史？

因經一小時討論仍無共識，校務會議代表、台大研究生協會會長王昱鈞提案擱置，反對和同意各44票，代理校長郭大維以同意未過半而不予擱置，接續進入他本身所提的修正案表決，以69票同意通過，政治力改為不當外力，工作小組成員為各院代表、學生代表等，亦不列入具爭議性的人事室主任、遴選委員，至於原提案的五點說明則切割處理，不列入通過提案的內容中。