梅雨鋒來了！ 吳德榮：下週三起易有大雨發生

氣象專家吳德榮表示，下週三（13日）西南氣流抵達，逐漸形成為「典型梅雨鋒」，天氣容易不穩定，容易有大雨發生。（資料照）

2018-06-09 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱「馬力斯」將轉向東北前進，漸行漸遠，無侵襲台灣的疑慮，另一輕颱「艾維尼」持續在廣東向東北東移動，因陸地的破壞，即將減弱為「熱帶性低氣壓」。氣象專家吳德榮表示，下週三（13日）西南氣流抵達，逐漸形成為「典型梅雨鋒」，天氣容易不穩定，容易有大雨發生。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」中表示，今、明（9、10日）兩天受暖氣團影響，各地晴朗炎熱，紫外線強，西半部高溫可達35、36度、不排除接近37度。午後有局部雷陣雨，今日主要在山區，部分平地受影響；明日較不穩定，午後雷陣雨範圍大，降雨並可能延續至晚間。

他指出，明晚、下週一鋒面及熱帶低壓殘餘之雲系合併影響，所帶來的降雨相連，有局部性較大雨勢；下週一各地氣溫下降，北台灣高溫約在29、30度，天氣稍轉涼。下週一晚至週二（12日）天氣好轉，氣溫回升，中南部山區有午後雷陣雨，西半部高溫又升至36度左右，白天炎熱、紫外線強的天氣。

吳德榮預估，下週三起西南氣流抵達，伴隨滯留鋒，逐漸調整成近似「標準梅雨鋒的型態」，天氣很不穩定，容易有大量降雨發生，至於何時能帶來劇烈天氣，必須等時間更接近，才能夠預測。