會考桃園5A++達120人 明後天可複查成績

桃園市教育局高安邦（前排右二）與會考成績優秀考生合影。（記者謝武雄攝）

2018-06-08 22:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕國中教育會考今天寄發成績單，開放網路成績查詢，桃園市教育局說，若對成績有疑義，可於明、後兩天上午9點至下午4點，由考生或考生家長、監護人檢附相關資料，至南崁高中辦理複查，每科複查費50元。

免試入學 20~26日選填志願

另外，免試入學志願選填從20日中午12點至26日中午12點止，同時公告學生參加免試入學志願選填個別序位區間，供學生選填志願時參考。

教育局說，複查者需檢附會考複查成績申請表暨結果通知書、成績通知單正本、足資證明申請資格文件（准考證、學生證、身分證、戶口名簿等）及回郵信封（請填妥收信人姓名、地址，並貼足35元郵票），此外，各國中也會辦理志願選填輔導說明會，教育局則結合市府1999專線，安排12年國教宣導團與種子講師提供12年國教志願選填服務。

桃園考區考生2萬3515人、入學名額為2萬5169人，平均每個考生有1.07個就學機會，今年會考5A++考生大約有120人、5A則是1800人左右；A為精熟可得6分、B基礎4分、C待加強2分，因此5A就能拿到30分滿分，如果錄取時碰到同分就要比點數，「A++」可得7點、「A+」6點、「A」5點、「B++」4點、「B+」3點、「B」2點、「C」1點，5A++可拿下最高的35點。

中興國中學生邱妤媗，媽媽是印尼籍配偶、重度身心障礙，家中經濟由父親一肩扛，是列冊低收入戶，雖然家境清寒，她還是努力讀書，還擔任班上學藝股長、英文小老師，這次會考成績為3A2B++，未來將可進入市高就讀。同為中興國中的鄭宜庭，家境清寒也是低收入戶，靠媽媽辛勤工作維持家計，但她在學校表現優異，不僅成績名列前茅，還擔任班長，會考成績為2A3B，未來將可進入市高就讀。

內壢國中的李芷姍是第一型糖尿病患者，不僅要定期會診，每天還要在家中打胰島素控制血糖，但李芷姍還是樂觀面對，會考成績5A+，可到武陵高中就讀，她希望未來當外科醫師開刀救人；同為內壢國中的黃靖茹，來自單親家庭，雖然家境清寒但是樂觀進取，她向食物銀行領食物，也同時擔任志工，在老師鼓勵下投入技藝班，還獲得今年餐飲科技藝競賽第一名，可到育達高中餐飲科就讀。